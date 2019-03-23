На Кубани мужчина украл у знакомой кошелек

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-23T17:18:33+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В дежурную часть Усть-Лабинского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия. Они выяснили, что недавно у женщины в гостях был мужчина, с которым она познакомилась накануне. Потерпевшая знала только его имя.

Правоохранители сняли «пальчики», предположительно оставленные злоумышленником. Их проверили по базам учетов МВД. Удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Астраханской области. Его задержали в Ставропольском крае и доставили на Кубань. В отделе полиции он признался, что деньги потратил на личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU