2019-03-23T14:05:24+03:00
Общество

Прокурором Кущевского района назначен Владимир Приходченко

Он вступил в должность 22 марта
Александра ПОДУШКО
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Фото: прокуратура Краснодарского краяФото: прокуратура Краснодарского края
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-Прокурором Кущевского района назначен советник юстиции Приходченко Владимир Владимирович, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2004 году Владимир Приходченко окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». С 2000 по 2007 год служил в органах внутренних дел РФ.

С октября 2007 года работал в должностях: старшего следователя Матвеево-Курганского межрайонного следственного отдела, старшего помощника прокурора Ленинского района Ростова-на-Дону, старшего прокурора отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

С 24 ноября 2017 года был прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью управления Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО.

Напомним, приказом Генерального прокурора РФ старший советник юстиции Павел Андреев назначен прокурором Армавира. Ранее этот пост занимал Игорь Стуконог, который 14 августа 2018 года был переведен в Новороссийск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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