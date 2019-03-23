2019-03-23T15:09:37+03:00
Общество

В Краснодаре изменился маршрут дежурного троллейбуса депо №2

Он предназначен для развозки сотрудников КТТУ, но им могут пользоваться и жители города
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре изменился маршрут дежурного троллейбуса депо №2В Краснодаре изменился маршрут дежурного троллейбуса депо №2Фото: Архив "КП"
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В краевой столице сегодня, 23 марта, изменился маршрут движения дежурного троллейбуса депо №2.

- Из восточного части Краснодара в Фестивальный микрорайон транспорт будет следовать по Северной, Тургенева, Гагарина, Герцена, а обратно по Атарбекова, Тургенева, Северной в депо №2, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МУП «КТТУ».

Также вечером добавится рейс от троллейбусного депо №2 до микрорайона Гидростроителей, откуда он отправится в Комсомольский микрорайон до улицы Тюляева.

Время отправления дежурного троллейбуса от конечных пунктов (по рабочим и выходным дням):

20:40 - от троллейбусного депо №2 до Благоева;

21:00 - от Благоева до Комсомольского микрорайона;

21:40 - от Комсомольского до бальнеолечебницы;

22:45 - от бальнеолечебницы до троллейбусного депо №2;

23:34 - от троллейбусного депо №2 до аэропорта через микрорайон Гидростроителей;

24:00 - от аэропорта до троллейбусного депо №2;

00:20 - от троллейбусного депо №2 до аэропорта через Гидростроителей;

00:45 - от аэропорта до троллейбусного депо №2;

03:50 - от троллейбусного депо №2 до Комсомольского;

04:00 - от Комсомольского до аэропорта;

04:50 - от аэропорта до Комсомольского;

05:30 - от Комсомольского до бальнеолечебницы;

06:25 - от бальнеолечебницы до троллейбусного депо №2.

По ночам в Краснодаре работают два троллейбусных и четыре трамвайных дежурных маршрута. Они предназначены для развозки сотрудников трамвайно-троллейбусного управления, но ими также ими могут пользоваться и жители города. Расписания и маршруты следования дежурных рейсов можно найти на сайте МУП «КТТУ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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