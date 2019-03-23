2019-03-23T16:08:48+03:00
Общество

В Сочи ожидается ухудшение погоды

По поручению главы курорта все городские службы переведены в режим повышенной готовности
Александра ПОДУШКО
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В Сочи ожидается ухудшение погодыВ Сочи ожидается ухудшение погодыФото: Архив "КП"
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- В Сочи в прибрежной зоне в ближайшие 1-3 часа до утра 24 марта ожидается дождь со снегом, мокрый снег. Возможно налипание на проводах и деревьях. На дорогах курорта гололедица. Ухудшение видимости в осадках местами 500-1000 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В предгорной зоне мокрый снег, выше 1000 метров над уровнем моря лавиноопасно.

По поручению главы города все службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят гостей и жителей Сочи быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выхода в горы. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В случае происшествий звонить с мобильного телефона по номеру 112.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что выходные на Кубани будут холодными. Синоптики передают, что в Краснодаре ожидаются осадки в виде дождя, который будет переходить в мокрый снег. Осадки обрушатся на жителей Горячего Ключа, Белореченского района, Туапсе, Сочи, Мостовского района и Геленджика. На дорогах и перевалах региона возможно появление гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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