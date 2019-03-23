На Кубани экипажи боевых вертолетов выполнили пуски ракет по мишеням

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-23T18:17:22+03:00

Это прошло в рамках отборочного этапа конкурса «Авиадартс»

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В Краснодарском крае экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник» ЮВО учились наносить ракетные удары. Это они выполняли на авиационном полигоне Кубани в рамках второго отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2019».

- Летчики поразили при помощи неуправляемых авиационных ракет (НАР) и пушечного вооружения мишени группу самолетов на аэродроме и командный пункт условного противника. Было израсходовано более 50 ракет и около 1 тысячи снарядов к авиационной пушке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного военного округа.

Военные действовали на предельно малой высоте с учетом горного рельефа местности. В боевых стрельбах участвовали более 10 экипажей армейской авиации ЮВО.

Напомним, на Кубани экипажи истребителей и штурмовиков продемонстрируют свое мастерство. В Краснодарском крае проходит отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Авиадартс-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU