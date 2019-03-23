2019-03-23T19:24:11+03:00
Общество

В Краснодаре стартовала «Школа молодого предпринимателя»

В этот раз на участие в проекте зарегистрировалось около 100 человек, но отбор прошли только 80
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В краевой столице в Центре поддержки предпринимательства начались занятия нового в этом году сезона проекта по подготовке бизнесменов. В этот раз в «Школу молодого предпринимателя» зарегистрировалось около 100 человек, но отбор прошли только 80.

- На первом занятии обсудили выбор ниши для ведения бизнеса. Участники узнали, какими качествами необходимо обладать, чтобы быть предпринимателем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего 8 команд, каждая из которых будет работать над одним проектом. Обучение продлится 2 месяца. В конце конкурсанты защитят свои проекты, а жюри выберет победителей.

Подробнее узнать об участии в проекте можно по телефону Центра поддержки предпринимательства: 8-800-707-07-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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