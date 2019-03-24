В амфитеатра парка «Краснодар» стартует сезон прямых футбольных трансляций

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-24T09:32:01+03:00

Сегодня, 24 марта, здесь покажут матч Россия - Казахстан

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Организаторы футбольных трансляций на открытом воздухе в парке "Краснодар" заявили о начале сезона. Сегодня в воскресенье, 24 марта, в амфитеатре излюбленного места прогулок горожан покажут матч двух сборных России с Казахстаном.

- Эта игра проводится в рамках отборочных матчей на турнир "Евро-2020", - гласит анонс на официальном аккаунте парка "Краснодар" в соцсетях. - Болеем за сборную России в моем амфитеатре! Юрию Газинскому играть второй матч квалификации Евро-2020 против Казахстана. Приходите к 17:00, будет атмосферно, друзья! Вход свободный!

Известно, что играть команды будут в столице республики Казахстан на стадионе "Астана Арена".

Показ состоится несмотря на довольно прохладную погоду в Краснодаре. Зрителей просят одеться потеплее.

ИСТОЧНИК KP.RU