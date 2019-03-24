В Краснодаре выпал град

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-24T11:08:05+03:00

Синоптики предупредили, что погода в ближайшие часы будет только ухудшаться

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В кубанской столице уже дважды за сутки выпал град. Вчера, 23 марта, ледяная крупа накрыла горожан внезапно. Настоящий град выпал на город сегодня, в воскресенье, 24 марта.

Надо сказать, что и спасатели МЧС, и синоптики предупреждают, что ожидать улучшения погоды в ближайшие часы, несмотря на периодически проглядывающее солнце, не стоит.

- Ожидаются в некоторых районах Краснодарского края сильные осадки, налипание мокрого снега и гололед, - говорится в сообщении.

В крае училится ветер, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1°, в юго-восточных районах до -5…-8°; днем 3-8° тепла.

Зато, оставляют надежду метеорологи, 25 марта столбики термометра покажут до 9-12 градусов тепла. В дальнейшем температура воздуха будет колебаться от 6 до 12 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU