В аварии с большегрузом под Абинском погиб человек

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-24T11:27:21+03:00

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Авария произошла поздним вечером, 23 марта. В дежурную часть отдела МВД России по Абинскому району сообщили, что на дороге под Абинском перевернулся большегруз от столкновения с легковушкой. Полицейские и экстренные службы выехали к месту ДТП.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На данный момент известно, 38-летняя женщина за рулем "Лада Приора" на перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с движущимся по главной грузовым автомобилем Scania с полуприцепом. За рулем грузовика находился мужчина 1955 года рождения. От удара большегруз съехал с дороги и опрокинулся.

- От полученных травм женщина скончалась на месте, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Водитель большегруза госпитализирован.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сейчас проверка по факту аварии продолжается. Полицейские выясняют все причины и обстоятельства, которые привели к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU