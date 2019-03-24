В Усть-Лабинске загорелся автомобиль с пенсионерами в салоне

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-24T15:09:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло сегодня во второй половине дня, 24 марта, на улице Элеваторной в Усть-Лабинске. Двое пожилых супругов ехали в "Рено", когда под панелью приборов появился густой дым. Он быстро распространился по салону. Мужчина сразу выскочил из машины на улицу, а его жене это удалось не сразу. Дверь автомобиля была заблокирована. Справиться с огнем мужчина пытался с помощью огнетушителей. Однако к приезду спасателей автомобиль был полностью охвачен огнем.

- Сообщение о том, что горит автомобиль, поступило в 11.38 часов, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - На место происшествия приехал один пожарный расчет. В тушении участвовали 4 человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/698977" frameborder="0"></iframe> Автомобиль с пенсионерами загорелся на ходу в Усть-Лабинске.

От чего произошло возгорание автомобиля, сейчас выясняют специалисты. Пенсионеров отвезли в местную городскую больницу, чтобы предотвратить возможные осложнения со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU