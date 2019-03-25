2019-03-25T07:04:40+03:00
Общество

В Армавире мужчина сделал из старого ГАЗа "адский эвакуатор"

Автомобилем заинтересовались сотрудники ДПС
Татьяна СМИРНОВА
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фото: ТопЖирфото: ТопЖир
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В Армавире мужчина изобрел такой же «адский эвакуатор», как в "Безумном Максе". Для этого местный житель переделал собственный старый ГАЗ-53.

«Донорами» для автомобиля «из ада» послужили сразу несколько машин. Двигатель транспорта мужчина одолжил у собственного ГАЗ-53, а кабину - у ГАЗ-51. Также житель Армавира позаимствовал переднюю подвеску у Волги и задний мост у «ГАЗели». А заднюю часть рамы мужчина соорудил собственными руками.

Автомобиль умелец выкрасил в яркий красный цвет, а его руль он сварил из металлической цепи. Стрела эвакуатора является бутафорской деталью, во время буксировки она не поможет.

Автор автомобиля, хозяин армавирской мастерской по покраске автомобилей, рассказал представителям региональных СМИ, что оформить транспортное средство ему было достаточно проблематично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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