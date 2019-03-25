2019-03-25T07:20:50+03:00
Общество

Врачи Кубани запустили в соцсетях акцию #здоровыесоветы

Об этом сообщает министерство здравоохранения края
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Zen.yandex.ruФото: Zen.yandex.ru
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Кубанские сотрудники медицинских учреждений разных специальностей доступным языком рассказывают в социальных сетях о симптомах заболеваний, а также они дают практические советы по их предупреждению.

- В настоящее время в региональной акции принимают участие кардиологи, онкологи, травматологи, терапевты, педиатры, а также диетологи,- об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Главный внештатный диетолог региона Лейла Кадырова уже рассказала в интернете о том, что нужно делать, чтобы скинуть лишние килограммы к лету, а кардиолог НИИ-ККБ №1 Станислав Рафф сообщил о приближающемся инфаркте, а также поделился правилами оказания первой медицинской помощи.

Рекомендации кубанских врачей можно найти в социальных сетях по хештегу #здоровыесоветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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