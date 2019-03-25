СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-25T07:45:03+03:00

В Северском районе пенсионерку осудят за кражу 25 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет

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В дежурную часть полиции обратилась жительница Северского района. Она сообщила правоохранителям о том, что забыла свой кошелек в общественном месте. Когда женщина вернулась за портмоне, его не оказалось на месте. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они привели осмотр места происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 66-летняя местная жительница, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе полиции женщина призналась в совершении кражи кошелька, также она пояснила, что деньги потратила, а портмоне выбросила.

По данному факту в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело. Его материалы с утвержденным обвинительным заключением уже передали в суд. Пенсионерке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU