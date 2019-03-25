2019-03-25T08:32:27+03:00
Общество

Два кубанца стали победителями Кубка мира по самбо

Об этом сообщает администрация региона
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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В состязаниях приняли участие свыше 250 спортсменов, которые прибыли из 40 стран мира. Все они боролись за призовые места Кубка мира по самбо – Мемориала Анатолия Харлампиева.

На соревнованиях в Москве Краснодарский край представили жители Армавира, воспитанники краевого Центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо Егор Мгдсян и Давид Оганисян.

– Оба спортсмена завоевали золотые медали для российской сборной. Их тренируют Владимир Бородин и Воскан Погосян, – сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Победителей соревнований и их наставников с победой в Кубке мира по самбо поздравил министр спорта Кубани Андрей Марков.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что во всех муниципалитетах Краснодарского края власти планируют построить центры единоборств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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