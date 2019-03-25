В Краснодаре прошли региональные соревнования по велоспорту-шоссе
24 марта в Краснодаре прошла велогонка-критериум. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из девяти муниципалитетов Кубани и из Адыгеи в возрасте от 13 до 16 лет.
- Несмотря на дождь, соревнования прошли согласно графику. Спортсмены стартовали и финишировали на улице им. Буденного, возле Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.
Также в ведомстве пояснили, что критериум является гонкой с промежуточными финишами, на которых разыгрывают призовые очки. Согласно правилам, победителем заезда становится тот, кто набрал наибольшее количество очков.
В группе участников в возрасте 13-14 лет победу одержал Илья Земенов из Брюховецкого района, а в возрасте 15-16 лет - Данил Нижегородцев из Выселковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU