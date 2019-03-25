2019-03-25T08:57:33+03:00
Общество

В Краснодаре прошли региональные соревнования по велоспорту-шоссе

Мероприятие посвятили памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, профессора Александра Карпенко
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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24 марта в Краснодаре прошла велогонка-критериум. В соревнованиях приняли участие около 90 спортсменов из девяти муниципалитетов Кубани и из Адыгеи в возрасте от 13 до 16 лет.

- Несмотря на дождь, соревнования прошли согласно графику. Спортсмены стартовали и финишировали на улице им. Буденного, возле Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, - сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Также в ведомстве пояснили, что критериум является гонкой с промежуточными финишами, на которых разыгрывают призовые очки. Согласно правилам, победителем заезда становится тот, кто набрал наибольшее количество очков.

В группе участников в возрасте 13-14 лет победу одержал Илья Земенов из Брюховецкого района, а в возрасте 15-16 лет - Данил Нижегородцев из Выселковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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