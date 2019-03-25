В Краснодаре произошла авария с участием трамвая

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-25T09:13:36+03:00

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25 марта в 7:13 утра в Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и имени Айвазовского произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает городская Единая дежурная диспетчерская служба.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. Из-за машину занесло, она пробила перильное ограждение и вылетела на рельсы.

- Почти час потребовался на то, чтобы разобраться в ситуации, оказать медицинскую помощь водителю и убрать автомобиль с трамвайного полотна. В 8.14 движение транспорта возобновлено, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что под Абинском в аварии с большегрузом погиб человек.

ИСТОЧНИК KP.RU