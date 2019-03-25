В Краснодаре по улице Бородинской создадут новый бульвар

СЕГОДНЯ 09:34 2019-03-25T09:45:09+03:00

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Работы по созданию бульвара вдоль Ботанического сада КубГУ по улице Бородинской начнутся на текущей неделе. Их проведут за счет средств двух строительных компаний.

— Во время проектирования бульвара мы стремились создать такую рекреационную зону для отдыха, где можно как прогуляться, так и получить заряд энергии и, конечно, эстетическое удовольствие, — отметила директор одной из компаний Инга Ерошина.

Длина нового бульвара составит 511 метров. Согласно плану, работы завершатся к лету.

- В зеленой зоне появятся многорядные и многоярусные цветники, ландшафтные скульптуры из искусственного газона, фонари, точечная вечерняя подсветка, скамейки, урны, тротуарная плитка, также зона для велосипедистов, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU