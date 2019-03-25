2019-03-25T12:00:36+03:00
Происшествия

В Темрюке мотоблок наехал на мужчину

Пострадавшему понадобилась помощь спасателей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы "Кубань- СПАС"Фото пресс-службы "Кубань- СПАС"
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Инцидент произошел 24 марта в Темрюке.

По данным спасателей, 72-летний местный житель обрабатывал свой огород с помощью мотоблока. Во время движения задним ходом техника наехала на мужчину. Нож сельскохозяйственной машины поранил левую ногу и застрял в правой голени.

- На указанное место прибыли сотрудники Темрюкского отряда «Кубань-СПАС». Они обрезали нож мотоблока, застрявшего в мягких тканях ноги местного жителя, и передали пострадавшего представителям медицинского учреждения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 24 марта в Усть-Лабинске загорелся автомобиль, в котором находились пенсионеры. Авто сгорело полностью. Пострадавших доставили в местную городскую больницу, чтобы предотвратить возможные осложнения со здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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