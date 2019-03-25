Кубанцы стали финалистами Всероссийского форума «Шаг в будущее»

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-25T10:24:10+03:00

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Тематика Всероссийского форума «Шаг в будущее» охватывала основные направления инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

По словам представителей регионального министерства образования и науки, среди участников мероприятия были жители Кубани. Команду собрали из победителей краевых, городских и сельских научных соревнований. По итогам форума ребятам присудили Научный кубок России III степени.

Достижения финалистов оценивало компетентное жюри – более 100 докторов и 150 кандидатов наук.

Лучшие работы с мероприятия можно найти на страницах научного сборника программы «Шаг в будущее», сообщает пресс- служба администрации Кубани.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что два жителя Краснодарского края стали победителями Кубка мира по самбо. За призовые места боролось более 250 спортсменов из 40 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU