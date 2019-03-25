Жительницу Северского района обокрали во время застолья

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-25T10:40:53+03:00

За кражу телефона и 35 тысяч рублей злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции обратилась жительница Северского района. Она сообщила правоохранителям о том, что у неё пропало 35 тысяч рублей и мобильный телефон. Сумма ущерба превысила 40 тысяч рублей.

На указанное место прибыли полицейские. Потерпевшая пояснила им, что накануне к ней в гости приходили ее знакомые, с которыми она распивала алкогольные напитки.

- Правоохранители опросили приятелей женщины и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. В отделе полиции мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что дождался, когда потерпевшая уснёт, похитил из ее сумки телефон и деньги, после чего скрылся, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное

дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU