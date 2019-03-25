2019-03-25T10:56:27+03:00
Происшествия

В Сочи мужчина упал с десятиметрового склона хребта Псехако

Его госпитализировали
Татьяна СМИРНОВА
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Фото: Commons.wikimedia.orgФото: Commons.wikimedia.org
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Инцидент произошёл 24 марта в посёлке Красная Поляна.

38-летний приезжий из Курской области вместе со своим товарищем отправились на прогулку по «Тропе Здоровья», которая в это время была закрыта для туристов. На заснеженной тропе мужчина поскользнулся и упал с десятиметрового склона хребта Псехако на курорте «Роза Хутор - Долина».

В результате пострадавший сильно ударился головой, от этого он потерял сознание. Его товарищ незамедлительно вызвал спасателей.

- Сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС» прибыли на место происшествия и оказали мужчине первую медицинскую помощь. В дальнейшем они, используя альпинистское снаряжение и носилки, вынесли пострадавшего из труднодоступного места и передали сотрудникам медицинского учреждения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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