2019-03-25T11:15:06+03:00
Происшествия

Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля

Мужчине грозит шесть лет тюрьмы
Татьяна СМИРНОВА
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Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиляЖителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В отношении 33-летнего жителя Краснодара сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.

Согласно данным следствия, потерпевший заключил со злоумышленником договор об оказании ремонтных услуг и технического обслуживания, принадлежавшего ему автомобиля марки Митсубиши. Подозреваемый получили более 200 тысяч рублей и транспортное средство стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Также они нашли и изъяли автомобиль, который вернули законному владельцу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправили в суд. Там их рассмотрят по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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