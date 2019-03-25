СЕГОДНЯ 11:15 2019-03-25T11:15:06+03:00

Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В отношении 33-летнего жителя Краснодара сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве.

Согласно данным следствия, потерпевший заключил со злоумышленником договор об оказании ремонтных услуг и технического обслуживания, принадлежавшего ему автомобиля марки Митсубиши. Подозреваемый получили более 200 тысяч рублей и транспортное средство стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

- Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Также они нашли и изъяли автомобиль, который вернули законному владельцу, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением уже отправили в суд. Там их рассмотрят по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU