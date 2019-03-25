В Геленджике из незаконного оборота изъяли свыше 1000 литров алкоголя

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-25T11:36:41+03:00

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В Геленджике во время рейдовых мероприятий правоохранители выявили торговые точки по незаконной реализации алкогольной продукции.

- Местные жители в возрасте 37, 41, 43 и 52 лет продавали пиво на розлив без сопроводительных документов. В результате сотрудниками правоохранительных органов было изъято более 1000 литров спиртосодержащих напитков, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленников составили административные протоколы по статье «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Помимо конфискации товара, недобросовестным предпринимателям грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU