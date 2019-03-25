2019-03-25T11:41:35+03:00
Общество

В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс

С 26 по 28 марта в первом тематическом парке страны пройдет IV Международный детский хореографический конкурс Arena Dance
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба "Сочи Парк"Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
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Более 700 участников из Москвы, Кумертау, Челябинска, Тимашевска, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Твери, Республики Саха, Самары, Нижнего Новгорода примут участие в борьбе за Гран-при конкурса.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

В составе жюри хореографического конкурса - заслуженный артист России, декан хореографического факультета МГИК Игорь Пиворович, заслуженная артистка России, прима-балерина Татьяна Владимирова, заслуженный работник культуры РФ Александр Виниченко, хореограф, участница проекта «Танцуй!» (Первый канал) Лариса Полунина.

Гала-концерт состоится 28 марта в 17.00 в "Сочи Парк Арене". Для гостей парка вход на все мероприятия свободный.

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

Фото: пресс-служба "Сочи Парк"

ИСТОЧНИК KP.RU

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