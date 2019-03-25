В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс
Более 700 участников из Москвы, Кумертау, Челябинска, Тимашевска, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Уфы, Омска, Твери, Республики Саха, Самары, Нижнего Новгорода примут участие в борьбе за Гран-при конкурса.
Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
В составе жюри хореографического конкурса - заслуженный артист России, декан хореографического факультета МГИК Игорь Пиворович, заслуженная артистка России, прима-балерина Татьяна Владимирова, заслуженный работник культуры РФ Александр Виниченко, хореограф, участница проекта «Танцуй!» (Первый канал) Лариса Полунина.
Гала-концерт состоится 28 марта в 17.00 в "Сочи Парк Арене". Для гостей парка вход на все мероприятия свободный.
Фото: пресс-служба "Сочи Парк"
ИСТОЧНИК KP.RU