В текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-25T12:02:14+03:00

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В настоящее время валовой сбор овощей на территории Кубани составляет около 3,2 тысячи тонн, сообщает минсельхоз края.

За последние несколько лет изменениям поверглась структура производства отдельных культур. Например, в прошлом году на долю томатов пришлось 45% от валового сбора овощей защищенного грунта. По сравнению с 2012-2015 годами, показатель увеличился на 15%, отметили в ведомстве.

По словам заместителя главы региона Андрея Коробки, в текущем году планируется увеличить площадь под производство овощей защищенного грунта. В настоящее время она составляет около 200 га.

– В 2019 году мы планируем запустить крупный тепличный комплекс в Тихорецком районе. Его стоимость составит 12,6 миллиардов рублей, а площадь - 60 га. Это позволит значительно увеличить производство тепличных овощей, – сообщил вице-губернатор.

Напомним, что Кубань является лидером в России по выращиванию тепличных овощей. В прошлом году их валовый сбор в сельскохозяйственных учреждениях и КФХ составил 110 тысяч тонн, сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU