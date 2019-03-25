В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-25T12:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На курорте «Роза Хутор» организовали соревнования сноубордистов: финал Кубка России и этап Кубка Европы. Турниры закончатся 28 марта.

Состязания проходят в Сноупарке «Роза Хутор". Там для сноубордистов построили трамплины, фигуры для джиббинга и установили биг-эйр.

В состязаниях принимают участие 40 спортсменов из различных стран мира. Участники турниров сражаются в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп-стайл».

Краснодарский края в российской сборной представляют атлеты регионального центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Марк Теймуров и Владислав Макагонов.

Каждый желающий может прийти и поддержать спортсменов. Вход для зрителей – свободный, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что два кубанца победили в Кубке мира по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU