Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-25T13:09:38+03:00

Житель Щербиновского района хранил дома в банках их под икры марихуану Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ему грозит до трёх лет лишения свободы

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В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 52-летний житель Щербиновского района хранит у себя дома наркотики. Правоохранители провели проверку, во время которой информация подтвердилась.

- Во время обыска домовладения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 12 граммов серо-зеленой массы растительного происхождения. Экспертиза установила, что найденное вещество - марихуана, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU