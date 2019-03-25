Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что 52-летний житель Щербиновского района хранит у себя дома наркотики. Правоохранители провели проверку, во время которой информация подтвердилась.
- Во время обыска домовладения подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли более 12 граммов серо-зеленой массы растительного происхождения. Экспертиза установила, что найденное вещество - марихуана, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.
По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трёх лет.
В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU