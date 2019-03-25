В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести

СЕГОДНЯ 12:48 2019-03-25T13:08:59+03:00

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В дежурную часть полиции обратился 91-летний житель Приморско-Ахтарского района. Он сообщил правоохранителям о том, что у него пропали мобильный телефон и личные вещи.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили возможных очевидцев произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что ранее помогал пенсионеру по хозяйству и обратился к нему с просьбой дать деньги в долг, но получил отказ.

Похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU