2019-03-25T13:08:59+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести

Потерпевший не одолжил злоумышленнику деньги
Татьяна СМИРНОВА
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В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства местиВ Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства местиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В дежурную часть полиции обратился 91-летний житель Приморско-Ахтарского района. Он сообщил правоохранителям о том, что у него пропали мобильный телефон и личные вещи.

- На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они опросили возможных очевидцев произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 44-летний мужчина, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в совершении преступления, пояснив, что ранее помогал пенсионеру по хозяйству и обратился к нему с просьбой дать деньги в долг, но получил отказ.

Похищенные вещи правоохранители изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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