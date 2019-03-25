СЕГОДНЯ 13:06 2019-03-25T13:41:17+03:00

В Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко Фото: Архив "КП"

Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура во время проверки

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- В Анапе возбуждено уголовное дело по факту загрязнения грунта в поселке Сукко. Межрайонная прокуратура провела проверку исполнения природоохранного законодательства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Было установлено, что на двух площадках за пределами иловых карт на открытом грунте размещен ил с биологических очистных сооружений.

Почву взяли на пробу. Экспертиза установила, что концентрация нефтепродуктов превысила допустимую норму в 40 раз, а железа - в четыре раза .Площадь загрязненного участка 688 квадратных метров.

Ущерб составил более 2 миллионов рублей. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с химическими или биологическими веществами, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде).

Напомним, в Анапе из-за загрязнения реки возбудили уголовное дело. В пробах воды обнаружили превышение концентрации химических веществ в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU