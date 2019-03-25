В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали

СЕГОДНЯ 13:15 2019-03-25T13:33:16+03:00

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Днем 25 марта в Тимашевске на улице Колхозной прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, хлопок раздался примерно в 11:30 в доме номер 38. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла, а само строение превратилось в груду кирпичей и досок.

Местные жители говорят, что в доме жила молодая пара, их с травмами доставили в больницу, о погибших не сообщается.

По уточненным данным пострадали двое: женщина 99 года рождения и мужчина 91 года рождения. Они находятся в реанимации с тяжелыми термическими ожогами: у женщины 70%, у мужчины - 80% тела.

Взрыв произошел в кирпичном доме в квартире №8. Всего в доме проживало 15 человек, один из них ребенок. Площадь разрушения составила 80 кв. м, выбито две стены и перекрытия. Частично обрушилась кровля.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

- Сообщение о хлопке газового баллона в восьмиквартирном доме в СТ «Прогресс» Тимашевского района поступило в 11:31. По прибытию к месту происшествия установлено произошел хлопок газового баллона без последующего горения. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

Взрывом оказались повреждены две квартиры, два человека доставлены в районную больницу. Для семей пострадавших готов пункт временного размещения. Кроме того, на месте работают следователи краевого СУ СК.

- Всего к ликвидации последствий привлекается от РСЧС 41 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 21 человек и 6 единиц техники, - добавили в ведомстве

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

ИСТОЧНИК KP.RU