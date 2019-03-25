СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-25T13:21:42+03:00

В Славянском районе в аварии погибли два человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На трассе Новороссийск – Керчь 24 марта в 21:10 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 20-летний парень находился за рулем автомобиля марки «ВАЗ 21134». Он выехал на встречную полосу и влетел в «Мерседес Спринтер».

- В результате аварии водитель отечественной легковушки и его 19-летний пассажир погибли на месте аварии. 20-летняя девушка, которая также находилась в «ВАЗ 21134», была госпитализирована. Медицинская помощь понадобилась 61-летнему водителю и 70-летней пассажирке автомобиля «Мерседес Спринтер», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Темрюке мотоблок наехал на мужчину. Пострадавшему понадобилась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU