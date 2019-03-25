В Краснодаре отремонтируют участок улицы Линейной

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-25T13:38:20+03:00

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В краевой столице отремонтируют участок улицы Линейной от Ставропольской до Ким. Об этом стало известно в ходе выездного приема руководителей органов территориального общественного самоуправления. Его провела глава администрации Центрального округа Елена Малова.

- В мае уже начнут укладывать асфальт. Сейчас заключен соответствующий муниципальный контракт, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Решился вопрос и с благоустройством здания центрального теплового пункта, расположенного между многоэтажками по улице Гудимы, 64 и 64/1. До 1 мая этого года на здании теплопункта заменят кровлю, сделают косметический ремонт фасада, восстановят остекление и входную группу.

На заседании обсудили и ремонт лестничных маршей на улице Переходной. Один из них оборудуют перилами, ограждениями и пандусом.

Напомним, в Краснодаре по улице Бородинской создадут новый бульвар. Работы начнутся на текущей неделе. Их проведут за счет средств двух строительных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU