В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-03-25T14:01:25+03:00

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В Новороссийскую транспортную прокуратуру обратились два члена экипажа корабля «Борис Штоколов». Они рассказали о том, что им задерживают зарплату.

- Было установлено, что третьему механику не платят уже пять месяцев, а мотористу – три. Общая сумма долга составила 430 тысяч рублей. Судно «Борис Штоколов» принадлежит компании ООО «НовоИнтерТранс», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Прокурор направил в Октябрьский районный Новороссийска исковое заявление о взыскании с ООО «НовоИнтерТранс» долга по зарплате. Суд в качестве обеспечительных мер наложил на судно арест.

Напомним, в Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко. Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура во время проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU