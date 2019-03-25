В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»
В Новороссийскую транспортную прокуратуру обратились два члена экипажа корабля «Борис Штоколов». Они рассказали о том, что им задерживают зарплату.
- Было установлено, что третьему механику не платят уже пять месяцев, а мотористу – три. Общая сумма долга составила 430 тысяч рублей. Судно «Борис Штоколов» принадлежит компании ООО «НовоИнтерТранс», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Прокурор направил в Октябрьский районный Новороссийска исковое заявление о взыскании с ООО «НовоИнтерТранс» долга по зарплате. Суд в качестве обеспечительных мер наложил на судно арест.
Напомним, в Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко. Нарушения природоохранного законодательства выявила прокуратура во время проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU