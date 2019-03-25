Три парусных регаты стартовали в Сочи

СЕГОДНЯ 14:16 2019-03-25T14:16:35+03:00

Победителей и призеров определят 29 марта в 17:00

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- В Сочи в акватории «Юг Спорта» проходят Кубок России в Олимпийских классах яхт, Кубок России в классе яхт «Финн», а также Всероссийские соревнования «Сочинская регата», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Участвуют более 300 спортсменов из разных регионов России. 29 марта в 17:00 определят победителей и призеров. На соревнования вход для зрителей свободный.

- По результатам соревнования «Сочинской регаты» пройдет отбор в молодежную сборную команду России по парусному спорту. Юные спортсмены с наилучшими показателями квалифицируются на финал летней Спартакиады учащихся в Челябинске, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду. Соревнования продлятся до 28 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU