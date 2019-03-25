В Мостовском районе мужчина украл двух лошадей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-03-25T14:29:40+03:00

Животных он продал, а деньги потратил на личные нужды

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В Мостовском районе к участковому обратился житель Армавира. Он сообщил, что с территории его крестьянско-фермерского хозяйства пропали две лошади. Сумма ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.

Полицейский опросил возможных свидетелей и установил личность подозреваемого. Им оказался житель соседней станицы. По словам очевидцев, он продал трех лошадей, хотя у него была только одна.

Его задержали по адресу проживания и доставили в отдел полиции. Где он признался, что лошадей продал, а деньги потратил на личные нужды.

- В отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU