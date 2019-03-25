СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-25T14:51:53+03:00

Первая в России автоматизированная линия открылась в Кропоткине

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На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок. Автоматизированная линия по изготовлению этой продукции открылась в Кропоткине.

Банки с широкой горловиной пригодны для фасовки пищевой продукции, особенно - молочной. Аппарат привлек внимание потенциальных заказчиков из стран СНГ и Европейского Союза

- Диаметр ПЭТ-банки, и которая производится на ЗАО «Кропоткинский завод МиССП», до 90 миллиметров, высота – до 190 миллиметров. В час производится около четырех тысяч это продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей. Лидерами стали Краснодар, Белореченский, Тимашевский и Динской районы.

ИСТОЧНИК KP.RU