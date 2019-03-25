2019-03-25T14:51:53+03:00
Общество

На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок

Первая в России автоматизированная линия открылась в Кропоткине
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок. Автоматизированная линия по изготовлению этой продукции открылась в Кропоткине.

Банки с широкой горловиной пригодны для фасовки пищевой продукции, особенно - молочной. Аппарат привлек внимание потенциальных заказчиков из стран СНГ и Европейского Союза

- Диаметр ПЭТ-банки, и которая производится на ЗАО «Кропоткинский завод МиССП», до 90 миллиметров, высота – до 190 миллиметров. В час производится около четырех тысяч это продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей. Лидерами стали Краснодар, Белореченский, Тимашевский и Динской районы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре задержали водителя, который на тротуаре сбил женщину и скрылся
В Мостовском районе мужчина украл двух лошадей
Три парусных регаты стартовали в Сочи
В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»
В Краснодаре отремонтируют участок улицы Линейной
В Славянском районе в аварии погибли два человека
В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали
В Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко
В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести
Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры
В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду
В текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей
В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс
В Геленджике из незаконного оборота изъяли свыше 1000 литров алкоголя
Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля
В Сочи мужчина упал с десятиметрового склона хребта Псехако
Жительницу Северского района обокрали во время застолья
Кубанцы стали финалистами Всероссийского форума «Шаг в будущее»
В Темрюке мотоблок наехал на мужчину