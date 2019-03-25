На Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2019-03-25T15:52:33+03:00

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В регионе с 2009 года расселено более 12 тысяч человек, которые проживают в аварийных домах. До конца 2024 года предусмотрено найти жилье еще 2,4 тысячам человек. Общий объем финансирования составит 2,6 миллиарда рублей. В этом году на эти цели предусмотрено порядка 220 миллионов.

Эти цифры озвучил на селекторном совещании, которое провел Виталий Мутко, Вениамин Кондратьев. Участие в нем приняли главы субъектов РФ.

- С 1 июля застройщики начнут работать по эскроу-счетам, на которых будут средства граждан. Компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Обсудили на совещании и вопросы, касающиеся проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Сегодня будет опубликовано постановление правительства об установлении качества городской среды. К концу 2024 года этот индекс должен вырасти приблизительно на 30 процентов. За шесть лет необходимо в два раза сократить число городов с неблагоприятной средой, – сказал Виталий Мутко.

В 2019 году по этому финансирование краю увеличено до 1,8 миллиарда рублей. Планируется улучшить 116 объектов – это парки, скверы, дворовые территории в 66 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU