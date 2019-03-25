2019-03-25T15:52:33+03:00
Общество

На Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей

Эти цифры озвучили на селекторном совещании с вице-премьером России Виталием Мутко
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

В регионе с 2009 года расселено более 12 тысяч человек, которые проживают в аварийных домах. До конца 2024 года предусмотрено найти жилье еще 2,4 тысячам человек. Общий объем финансирования составит 2,6 миллиарда рублей. В этом году на эти цели предусмотрено порядка 220 миллионов.

Эти цифры озвучил на селекторном совещании, которое провел Виталий Мутко, Вениамин Кондратьев. Участие в нем приняли главы субъектов РФ.

- С 1 июля застройщики начнут работать по эскроу-счетам, на которых будут средства граждан. Компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Обсудили на совещании и вопросы, касающиеся проекта «Формирование комфортной городской среды».

– Сегодня будет опубликовано постановление правительства об установлении качества городской среды. К концу 2024 года этот индекс должен вырасти приблизительно на 30 процентов. За шесть лет необходимо в два раза сократить число городов с неблагоприятной средой, – сказал Виталий Мутко.

В 2019 году по этому финансирование краю увеличено до 1,8 миллиарда рублей. Планируется улучшить 116 объектов – это парки, скверы, дворовые территории в 66 населенных пунктах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море
"МегаФон" предлагает экономить на новых тарифах c кэшбэком 20%
В Крымском районе мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие над 8-летней девочкой
В «Сочи Парке» состоится хореографический конкурс
В Новороссийске мужчина задушил отца галстуком
В Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта
В Краснодаре задержали водителя, который на тротуаре сбил женщину и скрылся
На Кубани машиностроители разработали аппарат для производства ПЭТ-банок
В Мостовском районе мужчина украл двух лошадей
Три парусных регаты стартовали в Сочи
В Новороссийске арестовали судно «Борис Штоколов»
В Краснодаре отремонтируют участок улицы Линейной
В Славянском районе в аварии погибли два человека
В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали
В Анапе возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы в Сукко
В Приморско-Ахтарском районе мужчина обокрал пенсионера из чувства мести
Житель Щербиновского района хранил дома марихуану в банках из-под икры
В Сочи стартовали два крупных турнира по сноуборду
В текущем году в регионе собрали около 3,2 тысячи тонн тепличных овощей
В «Сочи Парке» начинается хореографический конкурс
В Геленджике из незаконного оборота изъяли свыше 1000 литров алкоголя
Жителя Краснодара подозревают в краже 200 тысяч рублей и автомобиля
В Сочи мужчина упал с десятиметрового склона хребта Псехако
Жительницу Северского района обокрали во время застолья
Кубанцы стали финалистами Всероссийского форума «Шаг в будущее»
В Темрюке мотоблок наехал на мужчину