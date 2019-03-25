2019-03-25T16:20:31+03:00
Происшествия

В Новороссийске мужчина задушил отца галстуком

Обвиняемый находится под стражей
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске мужчина задушил отца галстукомВ Новороссийске мужчина задушил отца галстукомФото: Олег ЗОЛОТО
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55 летний мужчина проживал в Новороссийске в одной из многоэтажек по улице Грибоедова.

По версии следствия, вечером 21 марта он выпивал в своей квартире со знакомым. В это время домой к отцу пришел 34-летний сын. Между родственниками произошел конфликт. Мужчина считал, что его отец злоупотребляет алкоголем. Собутыльник в это время спал.

В ходе ссоры фигурант нанес своему 55-летнему родственнику не менее трех ударов кулаком в область лица. После этого он повалил его на пол и, обхватив галстуком шею, стал душить. После совершения преступления злоумышленник ушел из квартиры отца.

Потерпевший скончался в результате механической асфиксии. Утром 22 собутыльник проснулся и нашел тело друга. Он вызвал полицию.

- 34-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве 55-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ). Он заключен под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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