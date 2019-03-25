СЕГОДНЯ 17:11 2019-03-25T17:11:05+03:00

В Крымском районе мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие над 8-летней девочкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Будет решаться вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера

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В Крымском районе 29-летний приезжий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Вечером 22 июня прошлого года мужчина выпивал алкоголь с 39-летней знакомой на территории заброшенного здания недалеко от улицы Шахтерской в селе Киевском. С ними была 8-летняя дочь женщины. Обвиняемый под действием алкогольного опьянения отвел девочку в заросли, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Этот же мужчина, выпив у своей знакомой горячительных напитков, встретил во дворе приятельницы 63-летнюю бывшую свекровь женщины. Она проживала в другой части дома. Мужчина подошел к ней и попытался ударить ее ножом. Оружие он ранее взял в доме. Женщина смогла оказать ему сопротивление. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

- По результатам психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает хроническим психическим расстройством. Он не может осознавать характер своих действий и руководить ими, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU