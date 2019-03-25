"МегаФон" предлагает экономить на новых тарифах c кэшбэком 20%

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-25T17:19:09+03:00

Теперь каждый краснодарец или житель Адыгеи может выбрать нужный именно ему пакет услуг связи и не платить лишнего

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"МегаФон" первым в России предложил клиентам экономить на платежах за мобильную связь. Теперь на обновлённой линейке «Включайся» доступен кэшбэк 20% от всего ежемесячного платежа и общения в международном роуминге.

Оператор цифровых возможностей "МегаФон" обновил суперпопулярную тарифную линейку «Включайся!» и запустил 3 новых продукта. Теперь каждый краснодарец или житель Адыгеи может выбрать нужный именно ему пакет услуг связи и не платить лишнего.

Игорь Остатюк. Фото: Иван Семенец

- Мы мониторим потребности своих клиентов с помощью обратной связи и анализируем общие тенденции пользования услугами связи с помощьюBigData, - рассказал Игорь Остатюк, директор МегаФона по Краснодарскому краю и Адыгее. - В первую очередь, при изменении тарифов мы опирались на запрос клиентов получать кэшбэк как наиболее востребованную фишку среди активных пользователей и иметь возможность экономить здесь и сейчас, пользуясь цифровыми сервисами МегаФона. В целом, в стране этой линейкой пользуются почти 20 млн человек, и многие уже перешли на обновлённую версию «Включайся». А за первые дни действия новых тарифов тысячи абонентов на Кубани и в Адыгее тоже воспользовались этим предложением.

Кэшбэк можно обменять на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в МегаФон ТВ, МегаФон Музыку, книги и журналы. Также им можно оплатить покупку гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона.

ИСТОЧНИК KP.RU