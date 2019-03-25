Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-25T18:07:02+03:00

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Сегодня водолазы обнаружили в бухте Новороссийска тело пропавшей девушки. Об исчезновении 21-летней племянницы в полицию 18 марта обратилась ее тетя. По ее словам, девушка не вернулась домой с работы. Как удалось установить сотрудникам полиции, последний раз девушку видели живой в Южном районе Новороссийска.

- В данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели девушки проводится проверка. Позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что активную помощь в поисках пропавшей полиции оказывали волонтеры.

Напомним, страшную находку в мусорном баке туалета железнодорожного вокзала Краснодара нашла уборщица сегодня рано утром. Женщина собирала мусор из ведер и в темном целлофановом пакете увидела тело малыша. Развернув пакет, обнаружила в нем новорожденную девочку. Она не подавала признаков жизни. Уборщица вызвала полицию и медиков, но ребенок был уже мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU