2019-03-25T18:43:23+03:00
Общество

Краснодар хотят защитить «Зеленым экраном»

Активисты собирают подписи горожан для реализации одноименного проекта
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Краснодарские активисты представили в Агентство стратегических инициатив свой проект — «Зеленый экран города». В данный момент идет голосование, которое вывит победителя среди присланных инициатив. Проект подразумевает высадку растений, которые будут оплетать заборы и стены домов. Таким образом, заявляют авторы проекта, город будет избавляться от шума, пыли и выхлопных газов. Также это поможет улучшить физическое и психическое здоровье краснодарцев.

- В наших планах укоренить в городе моду на зеленые заборы. Каждый житель может влиять на микроклимат города, защитить себя и свою семью от грязного воздуха, - рассказали авторы проекта.

В отборочном туре программы приняли участие 154 города из 74 регионов России. Проект «Зеленый экран города» прошел в третий тур голосования. Сейчас на сайте 100gorodov.ru идет народное голосование. По его завершению выберут 45 проектов, которые продолжат работу в рамках программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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