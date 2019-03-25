Назван средний размер взятки на Кубани

СЕГОДНЯ 19:39 2019-03-25T19:39:54+03:00

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За два месяца 2019 года на Кубани сотрудники правоохранительных органов выявили более 200 коррупционных преступлений. Средняя сумма взятки в регионе составила 298,5 тыс. рублей. Такие данные прозвучали в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции под председательством первого заместителя прокурора края Владислава Малкина.

- С начала года в Краснодарском крае выявлено 80 фактов взяточничества, 50 - мошенничества, 73 факта присвоения вверенного имущества. Также были вскрыты 55 посягательств, совершенных в крупном размере, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также удалось пресечь шесть фактов взяточничества в крупном размере. При этом, общий ущерб от коррупционных преступлений составил более 3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU