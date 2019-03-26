В Новороссийске для охраны набережной хотят приобрести электромобиль

СЕГОДНЯ 07:06 2019-03-26T07:11:31+03:00

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25 марта текущего года в Новороссийске прошло аппаратное совещание в мэрии. На мероприятии подняли вопрос о безопасности на местной набережной.

В последнее время автомобилисты стали часто заезжать на зоны для пешеходов. Это происходит из-за того, что возле Морвокзала и памятника "Неизвестному матросу" открыли шлагбаумы.

На совещании глава города Игорь Дяченко предложил обеспечить безопасность посетителям набережной и приобрести электромобиль. Власти планируют передать его казачеству для патрулирования местности. По предварительным данным, это транспортное средство стоит около миллиона рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре по улице Бородинской власти планируют создать новый бульвар. Его длина составит 511 метров. Строительные работы хотят завершить к началу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU