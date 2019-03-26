В горах Сочи сошло несколько лавин
Днем 25 марта в горах Сочи сошло несколько лавин.
Любители активного образа жизни стали засняли произошедшее на камеру и опубликовали видео в социальных сетях.
Согласно данным очевидцев, в соне катания Цирк-2, расположенной на курорте «Горки Город», было несколько снежных лавин. Первая сошла рядом с горнолыжной трассой. В момент происшествия на ней находились люди. В дальнейшем туристы стали свидетелями еще двух сходов слабых лавин.
По словам очевидцев, никто не пострадал.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, в сочинском поселке Красная Поляна в районе, где нет оборудованных горнолыжных трасс, сошел снежный поток. Во время чрезвычайного происшествия никто из любителей активного образа жизни не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU