СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-26T07:48:18+03:00

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Днем 25 марта в горах Сочи сошло несколько лавин.

Любители активного образа жизни стали засняли произошедшее на камеру и опубликовали видео в социальных сетях.

Согласно данным очевидцев, в соне катания Цирк-2, расположенной на курорте «Горки Город», было несколько снежных лавин. Первая сошла рядом с горнолыжной трассой. В момент происшествия на ней находились люди. В дальнейшем туристы стали свидетелями еще двух сходов слабых лавин.

По словам очевидцев, никто не пострадал.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, в сочинском поселке Красная Поляна в районе, где нет оборудованных горнолыжных трасс, сошел снежный поток. Во время чрезвычайного происшествия никто из любителей активного образа жизни не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU