В отдаленных районах Кубани появятся комплексы для сдачи нормативов ГТО

СЕГОДНЯ 08:12 2019-03-26T08:13:29+03:00

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По словам министра физической культуры и спорта края Андрея Маркова, в майском указе Президента РФ стоит задача увеличить долю спортсменов до 55% к 2024 году.

– На территории Кубани эта цифра составляет 49,8%. Сегодняшние мероприятия по развитию спорта направлены, в том числе на достижение и превышение установленного показателя, – сообщил министр.

Одним из механизмов в этой работе является развитие инфраструктуры для занятия спортом и сдачи нормативов ГТО. В прошлом году в тестировании участвовало свыше 265 тысяч человек.

– Более 114 тысяч жителей края справились с испытаниями. Согласно статистике, это в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, - отметил Марков.

В настоящее время сдать ГТО можно в 55 центрах, расположенных в крупных городах и районных центрах. Это мешает жителям отдаленных поселений пройти тестирование. В связи с этим в муниципалитеты передадут стационарные комплексы. В текущем году в отдаленные части края направят 15 комплектов специального оборудования. Помимо этого, мобильные центры для тестирования получат районы, ставшие победителями краевого конкурса по организации сдачи ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU