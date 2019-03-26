2019-03-26T08:13:29+03:00
Общество

В отдаленных районах Кубани появятся комплексы для сдачи нормативов ГТО

Развитие соответствующей инфраструктуры обсудили на пресс-конференции в Краснодаре
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
Изменить размер текста:

По словам министра физической культуры и спорта края Андрея Маркова, в майском указе Президента РФ стоит задача увеличить долю спортсменов до 55% к 2024 году.

– На территории Кубани эта цифра составляет 49,8%. Сегодняшние мероприятия по развитию спорта направлены, в том числе на достижение и превышение установленного показателя, – сообщил министр.

Одним из механизмов в этой работе является развитие инфраструктуры для занятия спортом и сдачи нормативов ГТО. В прошлом году в тестировании участвовало свыше 265 тысяч человек.

– Более 114 тысяч жителей края справились с испытаниями. Согласно статистике, это в 1,5 раза больше, чем в 2017 году, - отметил Марков.

В настоящее время сдать ГТО можно в 55 центрах, расположенных в крупных городах и районных центрах. Это мешает жителям отдаленных поселений пройти тестирование. В связи с этим в муниципалитеты передадут стационарные комплексы. В текущем году в отдаленные части края направят 15 комплектов специального оборудования. Помимо этого, мобильные центры для тестирования получат районы, ставшие победителями краевого конкурса по организации сдачи ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд рублей
В Сочи экс-инспектора ГИБДД подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге
В Мостовском районе произошла авария с участием велосипедиста
В Краснодаре задержали четырех человек, дебоширивших в суде
В Краснодаре на углу улиц им. Седина и Постовой восстановят зеленую зону
В Туапсинском районе в «Орленке» стартовал всероссийский фестиваль юных журналистов
В 2018 году торговый оборот Кубани и Австрии составил более 26 млн долларов
В горах Сочи сошло несколько лавин
В Новороссийске для охраны набережной хотят приобрести электромобиль
Назван средний размер взятки на Кубани
Краснодар хотят защитить «Зеленым экраном»
Тело пропавшей в Новороссийске девушки нашли в море
"МегаФон" предлагает экономить на новых тарифах c кэшбэком 20%
В Крымском районе мужчина предстанет перед судом за сексуальное насилие над 8-летней девочкой
В «Сочи Парке» состоится хореографический конкурс
В Новороссийске мужчина задушил отца галстуком
На Кубани на переселение из ветхого жилья выделено 220 миллионов рублей
В Сочи из-за соревнований по велосипедному спорту ограничат движение транспорта