2019-03-26T08:31:24+03:00
Общество

В 2018 году торговый оборот Кубани и Австрии составил более 26 млн долларов

Об этом стало известно в рамках «Дней российских регионов» в Вене
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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Кубань и еще 11 регионов стали участниками мероприятия, организованного Министерством экономического развития РФ. В рамках встречи прошла презентация инвестиционного потенциала края для австрийских партнеров. Представители Кубани также стали участниками заседания рабочей группы по сотрудничеству.

Отношения Краснодарского края и Австрии демонстрируют большой экономический потенциал, отметили в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. В прошлом году их торговый оборот составил около 26,7 млн долларов США.

– В крае имеется комплекс мер государственной поддержки, который оказывается иностранным инвесторам. Со своей стороны мы гарантируем нашим партнерам из Австрии помощь и поддержку в ведении бизнеса, защиту их капиталовложений и права собственности, – сообщил глава ведомства Юрий Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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