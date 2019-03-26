В Туапсинском районе в «Орленке» стартовал всероссийский фестиваль юных журналистов

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-26T08:53:49+03:00

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На торжественном открытии к 160 юным журналистам из 13 регионов страны обратился заместитель руководителя департамента информационной политики края Игорь Стурит. Он отметил, что на Кубани интерес к профессии проявляется в школе и на творческих объединениях.

– Сейчас в регионе имеется более 180 кружков для юных журналистов. На них около трех тысяч местных школьников осваивают азы журналистики, – сообщил Стурит.

По словам директора «Орленка» Александра Джеуса, на площадке «Медиа-Волны» молодёжь встретится с профессионалами. Спикерами фестиваля будут редакторы ведущих СМИ страны, фотографы, представители Московского центра профессионального образования ТЦ «Останкино» и телеканала «Кубань-24».

В рамках мероприятия участники смогут познать специфику направлений журналистики, посетить курсы по технике речи, съемке репортажей, организации газетных материалов, искусству интервьюирования и фотографирования. Также в рамках смены пройдет конкурс работ на тему «Большое путешествие в «Орленок». Победителям вручат дипломы и путевки на программу «Детский пресс-отряд».

ИСТОЧНИК KP.RU