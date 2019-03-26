В Краснодаре на углу улиц им. Седина и Постовой восстановят зеленую зону

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-26T09:40:43+03:00

Об этом мэр города сообщил в видеообращении к гражданам

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Глава города Евгений Первышов провел утренний рабочий объезд Краснодара, во время которого записал видеообращение к местным жителям. В нем мэр сообщил о том, что городу вернули участок площадью 0,25 га, расположенный на пересечении улиц им. Седина и Постовой.

— В ближайшее время ограждение с территории уберут. Никакой застройки здесь не будет. Только зеленая зона для всех горожан, — сообщил Евгений Первышов.

Он отметил, что главной задачей местных властей является возврат участков некогда потерянных муниципалитетом. За последние несколько лет город вернул себе около 300 га территорий.

Первышов также сообщил, что раньше на участке находился сквер с памятником легендарному асу Александру Покрышкину в центре. Но около 10 лет назад земля выбыла из собственности города. Правообладатели собирались возвести на ней то многоквартирный дом, то офисный центр.

По словам мэра, теперь властям предстоит восстановить территорию для горожан. Скоро на участке уберут мусор и сорную растительность, в дальнейшем его выровняют и засеют газонной травой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В краевой столице с 2016 года из незаконного владения или после расторжения договоров аренды изъяты несколько сотен участков, сообщает департамент муниципальной собственности и городских земель.

На возвращенных городу территориях планируют возведение соцобъектов и зон отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU