В Мостовском районе произошла авария с участием велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-26T10:17:21+03:00

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24 марта в станице Губской на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Около семи часов утра в дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, 58-летний водитель ВАЗ-21099 сбил пенсионера-велосипедиста, который ехал ему навстречу и поворачивал налево, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия 68-летний велосипедист получил травмы различной степени тяжести. От них мужчина погиб на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали водителя, который сбил женщину и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU